Обыски в офисе РИА Новости Украина проходят уже более семи часов. Видео
Уже семь часов сотрудники СБУ проводят обыски в офисе РИА Новости Украина, который находится в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.
Журналист нашего издания Валерия Ивашкина пыталась попасть на место обысков. Она звонила в дверь (через десять минут звонок отключили), затем стучала.
"Сначала меня игнорировали. Потом раздалось шуршание. Потом ответили, не открывая дверь", - сообщила журналист.
Валерия Ивашкина приводит диалог с сотрудником СБУ:
Сотрудник: Что нужно?
"Страна": С кем я говорю?
Сотрудник: Здесь проводятся следственные действия.
"Страна": Я хочу присутствовать в качестве понятой.
Сотрудник: У нас уже есть понятые.
"Страна": Тогда как гражданин.
Сотрудник: Посторонним нельзя.
"Страна": Я не посторонняя, вы занесете меня в протокол.
После этого диалог прекратился.
"А спустя пару минут они нашли способ отключить звонок", - сообщает корреспондент. По ее словам, последующие десять минут стука реакции не было. Кроме периодического шуршания под дверью.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что четыре журналиста Russia Today перестали выходить на связь в Киеве после вторжения СБУ в офис РИА Новости Украина.
Также Луценко заявил, что журналистов РИА Новости Украина заподозрили в госизмене.