Уже семь часов сотрудники СБУ проводят обыски в офисе РИА Новости Украина, который находится в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Журналист нашего издания Валерия Ивашкина пыталась попасть на место обысков. Она звонила в дверь (через десять минут звонок отключили), затем стучала.

"Сначала меня игнорировали. Потом раздалось шуршание. Потом ответили, не открывая дверь", - сообщила журналист.

Валерия Ивашкина приводит диалог с сотрудником СБУ:

Сотрудник: Что нужно?

"Страна": С кем я говорю?

Сотрудник: Здесь проводятся следственные действия.

"Страна": Я хочу присутствовать в качестве понятой.

Сотрудник: У нас уже есть понятые.

"Страна": Тогда как гражданин.

Сотрудник: Посторонним нельзя.

"Страна": Я не посторонняя, вы занесете меня в протокол.



После этого диалог прекратился.

"А спустя пару минут они нашли способ отключить звонок", - сообщает корреспондент. По ее словам, последующие десять минут стука реакции не было. Кроме периодического шуршания под дверью.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что четыре журналиста Russia Today перестали выходить на связь в Киеве после вторжения СБУ в офис РИА Новости Украина.

Также Луценко заявил, что журналистов РИА Новости Украина заподозрили в госизмене.