Почти все боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью до 2014 года, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом передает РИА Новости.

Белик опроверг заявление постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина о том, что украинские боевые дельфины отказались принимать пищу после вхождения полуострова в состав России, отчего и погибли.

"С 1995 по 2014 год боевые дельфины, которые после развала СССР оказались в Украине, работали в частных дельфинариях и не занимались боевой подготовкой", - добавил Белик.

Бывший подводный спецназ, состоящий из афалин, развлекал публику в частных дельфинариях, а также занимался дельфинотерапией.

Уточняется, что большинство дельфинов были преклонного возраста - после распада СССР "обновления кадров не было".

"Ни о каком украинском патриотизме в отношении боевых дельфинов не может быть и речи, потому что именно при Украине спецназ дельфинов "сменил мечи на плуги" и занимался не подводными операциями, а исключительно коммерческой деятельностью", - заключил депутат.

Ранее мы писали, как велась стройка Керченского моста и что она изменит для Крыма и Украины.