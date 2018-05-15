Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины на фоне обысков в квартире корреспондента РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского и офиса издательства с требованием прекратить насилие над СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посольство с возмущением констатирует, что несмотря на неоднократные требования прекратить систематическое применение силы против журналистов, работающих в российских информационных агентствах, украинская сторона в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов.

Посольство требует немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского, объективно расследовать обстоятельства случившегося, наказать виновных в превышении должностных полномочий.

"В очередной раз призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", четыре журналиста Russia Today перестали выходить на связь в Киеве после вторжения СБУ в офис РИА Новости Украина.

Также "Страна" писала, что СБУ обыскивает квартиру корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко.