Руководство компании Virgin Hyperloop One намерено построить в Индии сеть высокоскоростного пассажирского транспорта Hyperloop, но взимать за проезд меньшую плату, чем авиакомпании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Предполагается, что первая подобная футуристичная дорога свяжет индийские города Пуна и Мумбаи, между которыми 149 км. Ее планируют запустить к 2025 году. По предварительным расчетом, это позволит сократить время в пути между городами с 3,5 часа до 25 минут.

Как отмечает агентство, стоимость проезда в капсуле в итоге может оказаться меньше, чем билет на рейс эконом-класса из Пуна в Мумбаи (сейчас его цена составляет около $150). При этом поездка обойдется дороже, чем первым классом на обычном поезде (менее $20).

Проект вакуумного поезда Hyperloop предложил в 2012 году Илон Маск. Согласно проекту, капсулы с пассажирами или грузами будут передвигаться в трубах над землей со скоростью до 1,22 тыс. км/ч, не касаясь стен трубы, благодаря эффекту воздушной подушки.

Как сообщала "Страна", первую в мире линию скоростного вакуумного поезда Hyperloop планируют запустить в 2020 году в ОАЭ. Ожидается, что она свяжет аэропорт Аль-Мактум и объекты ближайшего World Expo 2020.

Отметим, что Илон Маск начал отношения с девушкой, которая придумала необычную шутку про искусственный интеллект.