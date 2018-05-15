В центре Киева дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс Киев оперативный. По его данным, инцидент произошел на Бульварно-Кудрявской улице. Из-за этого на дороге в направлении Львовской площади образовался затор.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"На Бульварно-Кудрявской минут 10 назад на припаркованный на тротуаре #Range Rover упало дерево. Также, задело #Mercedes. К счастью, без пострадавших.

В направлении Львовской площади затор", - говорится в сообщении соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что в минувшее воскресенье в Киеве шквальный ветер валил деревья.

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