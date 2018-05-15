Прибывший на Донбасс спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал неприемлемым российское предложение о размещении миротворцев только на линии соприкосновения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предложение, которое было от России в сентябре прошлого года, отличается от того, что мы предлагаем. Предложение России разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения только усилит разделение страны", - сказал Волкер на пресс-конференции в городе Славянск Донецкой области.

По его словам, если был бы введен план, предлагаемый США по размещению миротворцев на всей территории, в том числе на российско-украинской границе, то это позволило бы создать условия для возобновления мира, а в дальнейшем провести местные выборы, принять закон об амнистии и все другое, что предусматривают Минские договоренности.

"Если эти условия будут выполнены – это станет правовым механизмом для того, чтобы вернуть контроль Украины над этими территориями. А пока что мы будем и в дальнейшем вводить санкции, помогать Украине экономически, помогать ей в обороне", - сказал Волкер.

По его словам, конфликт на Донбассе не является замороженным, поскольку на линии соприкосновения проходят боевые действия.

"Среди украинцев нет конфликта. Речь не идет об этническом конфликте или гражданском, только о том, которому причиной была российская интервенция на восток Украины", - добавил спецпредставитель Госдепа США.

Как сообщала "Страна", представитель ОБСЕ Александр Хуг рассказал о проблемах на Донбассе после введения ООС. Также о затронул и тему Закарпатья.

Спецпредставитель США рассказал, что сейчас уже ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии.