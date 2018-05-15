В Польше неподалеку от замка Вавель в центре старинного Кракова археологам удалось обнаружить старинное кладбище с сотнями захоронений XIII - XVI века. Но найденные учеными останки исчезли с места захоронения.

Об этом сообщает газета Dziennik Polski.

По словам главного археолога Малопольского воеводства Яна Янчиковского, рядом с могилами археологи раскопали остатки костела и подземный ход на кладбищенскую территорию.

"По площади кладбище было небольшим, но многослойным, самые старые могилы относились ко временам Средневековья", - рассказал Янчиковский.

Через две недели все останки с кладбища исчезли.

По существующим в Польше правилам, найденные при археологических изысканиях фрагменты скелетов должны доставляться в отдел антропологии и биомедицинских исследований краковского Ягеллонского университета для дальнейшего изучения. На этот раз антропологи ничего не получили.

Полиция установила, что останки жителей древнего Кракова были собраны и увезены работниками строительной фирмы, которые собираются построить здесь отель с рестораном и подземным паркингом.

После скандала, фирма обнародовала коммюнике, в котором говорилось, что "обнаруженные останки находятся в ожидании достойных похорон в соответствии с христианской традицией".

Намерение строителей продолжить работы, не дожидаясь окончания археологических исследований, вызвало возмущение не только ученых, но и горожан. "Самая большая ошибка была сделана, когда городские власти выдали разрешение на такое строительство в самом центре исторической застройки под стенами замка Вавель", - говорит археолог доктор Моника Богдановская.

Она заявляет, что разрешение на строительство нарушает международное право, поскольку архитектурные ландшафты, занесенные в список ЮНЕСКО, нельзя просто так изменять.

Архитектурный комплекс замка Вавель, один из символов Польши, расположен на берегу Вислы на высоте 228 м. над уровнем моря. В построенном на территории замка соборе св. Станислава и Вацлава находятся захоронения польских монархов, деятелей литературы и искусства, государственных лидеров.

Как сообщала "Страна", в Каменец-Подольском частично обрушилась легендарная крепость.

Также "Страна" писала, что Украина и Польша договорились отменить мораторий на проведения эксгумаций на месте захоронений.