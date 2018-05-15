В Украине выпустили почтовую марку, посвященную финалу Лиги Чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом пишет "Укрпочта" в Twitter.

Спецпогашение марки состоится с день финала ЛЧ.

Фото: twitter.com/ukrposhta

Мадридский "Реал" в третий раз подряд попытается завоевать самый главный клубный европейский футбольный трофей.

Противостоять "бланкос" будут футболисты английского "Ливерпуля".

Напомним, глава департамента по работе с болельщиками "красных" Тони Баррет призвал УЕФА к ответу за выбор Киева местом проведения финала Лиги Чемпионов. Претензии Баррета сводятся к тому, что в столицу Украины очень сложно и дорого добираться.

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту "Борисполь" к финалу ЛЧ открыли VIP-апартаменты за 9000 гривен.

Также на финале Лиги чемпионов в Киеве фанов будут возить бесплатно автобусы-шаттлы.