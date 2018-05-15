После кровавой бойни в секторе Газа, произошедшей на фоне переноса в Иерусалим посольства США в Израиле, Министерство иностранных дел Турции вызвало к себе посла Израиля Эйтана Наэ и предложило ему покинуть территорию страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства.

"Посол Израиля был проинформирован об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве. Ему также было высказано пожелание, чтобы израильский посол вернулся в свою страну", - сказал представитель МИД Турции.

Напомним, после столкновений в секторе Газа 14 мая, президент Турции отозвал послов из США и Израиля для проведения консультаций.

Ранее "Страна" писала о том, что в день открытия посольства США в Иерусалиме у границы сектора Газа в акциях протеста погибли десятки людей и больше тысячи получили ранения.

Также мы сообщали, что из-за кровавых столкновений в Секторе Газа Совбез ООН собирает экстренное заседание.