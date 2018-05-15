Сел в КамАЗ и сказал "Поехали!". Появилось видео, как Путин Керченский мост открывал
Во вторник, 15 мая 2018 президент России Владимир Путин сел за руль грузовика "КамАЗа" и проехал по открывшемуся Керченскому мосту в аннексированном Крыму.
Рядом, на пассажирском сидении находился руководитель стройки - Александр Островский, сообщает Газета.ru.
"Поехали!" - сказал Путин.
На табло надпись "Проезда нет" сменилась на: "В добрый путь".
Колонна тяжелых грузовых "КамАЗов" во главе с Путиным, громко сигналя, поехала по новому мосту.
Ранее президенту России показали работу Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.
Видео: youtube.com/RT на русском
Как сообщала "Страна", Порошенко возмутился завершением строительства Керченского моста.
"Несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают", - написал он.
Отметим, что в строительстве Керченского моста участвовали семь компаний из Нидерландов.