Во вторник, 15 мая 2018 президент России Владимир Путин сел за руль грузовика "КамАЗа" и проехал по открывшемуся Керченскому мосту в аннексированном Крыму.

Рядом, на пассажирском сидении находился руководитель стройки - Александр Островский, сообщает Газета.ru.

"Поехали!" - сказал Путин.

На табло надпись "Проезда нет" сменилась на: "В добрый путь".

Колонна тяжелых грузовых "КамАЗов" во главе с Путиным, громко сигналя, поехала по новому мосту.

Ранее президенту России показали работу Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

Видео: youtube.com/RT на русском

Как сообщала "Страна", Порошенко возмутился завершением строительства Керченского моста.

"Несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают", - написал он.

Отметим, что в строительстве Керченского моста участвовали семь компаний из Нидерландов.