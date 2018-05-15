В Киеве в ночь на 17 мая сразу в трех районах будут планово промывать водопроводные сети. В связи с этим не рекомендуется мыться водой из-под крана и использовать ее для приготовления еды.

Данные меры коснутся Голосеевского, Дарницкого и Шевченковского районов Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

В ведомстве уточнили улицы, где проведут промывку водопровода.

Голосеевский район:

проспект Голосеевский;

Героев Обороны;

Родимцева;

Потехина;

Метрологическая;

Заболотного

Профилактическая промывка будет проводиться с 24:00 до 05:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №2 на насосной водопроводной станции "Голосеевская".

Дарницкий район:

Оросительная;

Бориспольская;

Горбунова;

Ремонтная;

Света;

Коллекторная;

Ташкентская;

Автопарковая;

поселок ЖБК-1;

поселок "Рембаза";

ж/м "Новая Дарница".

Профилактическая промывка будет проводиться с 24:00 до 06:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №1 на насосной водопроводной станции "Коллекторная".

Шевченковский район:

Щербаковского;

Турчина;

Безручко;

Якуша Курчака;

Рожинская;

Дудника;

Параджанова;

Салютная;

Всеволода Петрова

Эстонская;

Муромская;

Ставропольская;

Туполева;

Краснодарская;

Кирпоноса;

Саратовская;

Невская;

Александровская;

Бабушкина;

Каминова;

Магистральная;

Солнечная;

Стеценко;

Толбухина;

Уссурийска;

Цулукидзе;

Черняховского;

Гончара.

Уточняется, что профилактическая промывка будет проводиться с 21:00 до 03:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды № 1 на насосной водопроводной станции "Сырецкая".

После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно, рассказали в ведомстве.

Также там отметили, что промывка - это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

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