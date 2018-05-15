В трех районах Киева промоют водопровод, пользоваться водой будет нельзя. Список адресов
В Киеве в ночь на 17 мая сразу в трех районах будут планово промывать водопроводные сети. В связи с этим не рекомендуется мыться водой из-под крана и использовать ее для приготовления еды.
Данные меры коснутся Голосеевского, Дарницкого и Шевченковского районов Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
В ведомстве уточнили улицы, где проведут промывку водопровода.
Голосеевский район:
проспект Голосеевский;
Героев Обороны;
Родимцева;
Потехина;
Метрологическая;
Заболотного
Профилактическая промывка будет проводиться с 24:00 до 05:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №2 на насосной водопроводной станции "Голосеевская".
Дарницкий район:
Оросительная;
Бориспольская;
Горбунова;
Ремонтная;
Света;
Коллекторная;
Ташкентская;
Автопарковая;
поселок ЖБК-1;
поселок "Рембаза";
ж/м "Новая Дарница".
Профилактическая промывка будет проводиться с 24:00 до 06:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №1 на насосной водопроводной станции "Коллекторная".
Шевченковский район:
Щербаковского;
Турчина;
Безручко;
Якуша Курчака;
Рожинская;
Дудника;
Параджанова;
Салютная;
Всеволода Петрова
Эстонская;
Муромская;
Ставропольская;
Туполева;
Краснодарская;
Кирпоноса;
Саратовская;
Невская;
Александровская;
Бабушкина;
Каминова;
Магистральная;
Солнечная;
Стеценко;
Толбухина;
Уссурийска;
Цулукидзе;
Черняховского;
Гончара.
Уточняется, что профилактическая промывка будет проводиться с 21:00 до 03:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды № 1 на насосной водопроводной станции "Сырецкая".
После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно, рассказали в ведомстве.
Также там отметили, что промывка - это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.
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