В сети появилось видео, на котором чемпион мира по боксу Василий Ломаченко пришел пешком на арену Madison Square Garden в Нью-Йорке, где в субботу он нокаутировал соперника Хорхе Линареса в 10 раунде и завоевал пояс чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На видео видно, как украинский боксер Ломаченко вместе с командой прошел несколько нью-йорских кварталов.

Многие прохожие были крайне удивлены встретить чемпиона. Они записывали его на видео, приветствовали его и желали победы.

Как сообщала "Страна", в ночь с 12-е на 13-е мая в Нью-Йорке Василий Ломаченко также установил рекорд по скорости завоевания чемпионских титулов. Для него это уже третий чемпионский пояс - всего за 12 профессиональных поединка.

Ранее Линарес отметил сильные стороны Ломаченко, заявив, что "он психологически уничтожает соперников".