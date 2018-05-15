Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

В представлении отмечается, что причина – уголовное производство по ст. 366-1 УК Украины "Декларирование недостоверной информации". Досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП.

Фото: twitter.com/SarganLarysa

Текст представления направлен председателю ВР Андрею Парубию и уже зарегистрирован в парламенте.

Ранее "Страна" сообщала, что пять из десяти. Для чего Луценко возобновил охоту на депутатов и кто рискует стать ее жертвой.

По мнению экспертов, главной задачей Генпрокуратуры в этом случае является пиар-эффект для повышения рейтинга власти.

Также мы писали, что в НАПК рассказали, сколько проверенных деклараций содержат недостоверную информацию.