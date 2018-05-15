Президент Петр Порошенко назвал строительство открывшегося моста между аннексированным Крымом и Таманским полуостровом - очередным свидетельством кремлевского пренебрежения международным правом.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом.

Однако, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают - бремя совершенного международного преступления для России будет только расти. Украина и в дальнейшем последовательно будет защищать свои позиции. Напомню, по моему поручению в Арбитражный Трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста.

Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере.

А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", - отметил Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщала "Страна", водители-первопроходцы уже проехали по путепроводу к Керченскому мосту. Движение автомобильного транспорта запущено на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и керченского шоссе Героев Сталинграда.

Отметим, что и как Россия строит на аннексированном полуострове.