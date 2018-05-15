Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выступил за отмену или существенную корректировку новых правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"То, что это ударит по людям - факт. Кроме осложнения доступа к системе субсидий, существенно сокращены нормы по расчетам субсидий, что затронет более 60% людей. Именно поэтому я голосовал против этих изменений", - сообщил Розенко.

Он добавил, что будет добиваться отмены указанного решения правительства или, по меньшей мере, существенной его корректировки.

Напомним, Кабмин изменил правила оформления жилищных субсидий. Льготы на оплату коммунальных услуг могут урезать или вовсе лишить граждан, которые скрывают свои реальные доходы и предоставляют недостоверную информацию о составе семьи. В зоне риска оказались безработные украинцы, трудовые мигранты, владельцы большой по площади недвижимости и автомобилей, срок выпуска которых не превышает пяти лет.

Как сообщала "Страна", новые правила предоставления жилищных субсидий вступили в силу в Украине с 1 мая. Каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.

Напомним, "Страна" также писала, что в Украине начали повышать цену на аренду жилья, завлекая клиента наличием субсидии.