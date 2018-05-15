В Харькове электропоезд "Лихачево - Харьков" сбил насмерть мужчину. ЧП произошло 14 мая поздно вечером и почти на два часа остановило движение поездов. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

Инцидент произошел в Харькове на ул. Герцена на 786 км. Жертвой аварии стал пожилой мужчина - 60-65 лет, который скончался от полученных травм.

"Машинист совершил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", - сказано в сообщении.

Из-за происшествия движение поездов останавливалось с 22:40 до 00:34.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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