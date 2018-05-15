Сегодня, 15 мая в Киеве на улице Шолуденко "заминировали" здание Апелляционного суда, из здания эвакуировали 250 человек.

Об этом пишет "Информатор".

Около 13:15 в полицию сообщили, что заминировано здание суда. По указанному адресу сразу же выехали три экипажа патрульных, следователи, взрывотехники и спасатели на пожарной машине.

Фото: kiev.informator.ua

Сейчас идет проверка помещений судебного учреждения. Работников суда эвакуировали — всего около 250 человек.

Фото: kiev.informator.ua

По словам одного из сотрудников, такое происходит приблизительно раз в две недели: "Наверняка кто-то решил сорвать одно из тех важных дел, которые мы сегодня рассматривали". По состоянию на 14:30 ничего опасного не обнаружили.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве "заминировали" апелляционный хозяйственный суд.

Также в Киеве задержали мужчину, который "заминировал" Раду в поддержку Савченко.