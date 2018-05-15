В Киеве "заминировали" Апелляционный суд, эвакуировали 250 человек
Сегодня, 15 мая в Киеве на улице Шолуденко "заминировали" здание Апелляционного суда, из здания эвакуировали 250 человек.
Об этом пишет "Информатор".
Около 13:15 в полицию сообщили, что заминировано здание суда. По указанному адресу сразу же выехали три экипажа патрульных, следователи, взрывотехники и спасатели на пожарной машине.
Фото: kiev.informator.ua
Сейчас идет проверка помещений судебного учреждения. Работников суда эвакуировали — всего около 250 человек.
Фото: kiev.informator.ua
По словам одного из сотрудников, такое происходит приблизительно раз в две недели: "Наверняка кто-то решил сорвать одно из тех важных дел, которые мы сегодня рассматривали". По состоянию на 14:30 ничего опасного не обнаружили.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве "заминировали" апелляционный хозяйственный суд.
Также в Киеве задержали мужчину, который "заминировал" Раду в поддержку Савченко.