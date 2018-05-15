Руководитель "РИА Новости-Украина", гражданин Украины Кирилл Вышинский получил задание о проведении подрывных информационных акций в Крыму, а позднее по поддержке "ЛНР/ДНР".

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Совместно с прокуратурой проводили обыски. Основанием была информация о привлечении журналистов - гражданин Украины – к подрывной информационной деятельности. Весной 2014 года Вышинский получил задание поехать в Крым. Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращению в Киев готовились материалы в поддержку "ДНР" и "ЛНР". Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тыс. евро ежемесячно"- сообщил на брифинге заместитель Кононенко.

Он отметил, что по Вышинскому шла разработка спецслужб как по украинскому гражданину, но затем в ходе проведения обысков у него был найден паспорт гражданина РФ, а также российские госнаграды.

По словам Кононенко, около 20 десятков лиц проходят как свидетели по данному делу.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ обыскивает квартиру корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко.

Также обыски в РИА Новости Украина. В редакции все еще находятся правоохранители.