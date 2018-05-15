Действия сотрудников агентства РИА Новости Украина, главреда которого задержали утром в Киеве, подпадают под статью УК Украины "Государственная измена". Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, прокуратура АР Крым и Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник "перешли к активной фазе обезвреживания антиукраинской деятельности медиа-структуры".

"После запрета потомков Геббельса из Рашатудей российские государственные пропагандоны открыли в Киеве "РИА новости Украина". Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой Дезинформационная войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК - государственная измена", - написал Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор также опубликовал фото с места обысков из редакции РИА Новости, не пояснив, впрочем, что на снимках за деньги и георгиевские ленты.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщала "Страна", утром 15 мая Служба безопасности Украины сообщила, что их сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации и проводит следственные действия в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Также правоохранители задержали во вторник утром в Киеве сотрудника "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который является руководителем "РИА Новости-Украина".

Обыски также прошли дома у журналистки РИА Новости Украина Людмилы Лысенко.

В Кремле пообещали ответить на задержание главреда РИА Новости Украина. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет ответные меры на действия СБУ, но пока не смог назвать что-то конкретное.