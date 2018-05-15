Сегодня, 15 мая, в аннексированный Крым прибыл президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что сначала глава российского государства пообщается со строителями Керченского моста.

Как сообщает "Дождь", Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край.

Фото: unian.net

Фото: unian.net

Напомним, Путин заявил о необходимости построить переход через Керченский пролив сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Россия утвердила инвестпакет для развития инфраструктуры Крыма в размере 26 миллиардов долларов. И Керченский мост стал самой важной частью этого пакета.

Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Ранее "Страна" писала о том, как велась "стройка века" и что она изменит для Крыма и Украины.