В Кемерове сняли на видео снос торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта погибли в пожаре 60 человек, включая 41 ребенка.

Разбор комплекса начался со вспомогательной постройки, в которой находились сауны и автомойка. Всего комплекс состоит из семи зданий из кирпича и железобетона.

По словам вр.и.о. губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, здание "Зимней вишни" находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться.

Демонтаж выполняют представители екатеринбургской Группы компаний "Реформа".

Видео опубликовано на YouTube-канале Life.

Как сообщала "Страна", на месте ТРЦ предполагается открыть сквер к 1 сентября. По словам мэра Кемерово Ильи Середюка, в будущем сквере не предполагается размещение объектов коммерции и торговли.