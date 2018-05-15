На Закарпатье пограничники вынуждены были открыть огонь после того, как неизвестные при пересечении госграницы начали бросать в них камни. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В сообщении говорится, что организаторы незаконной деятельности, связанной с переправкой через границу запрещенных товаров, пытаются сопротивляться и устраивают провокации в сторону пограничников. Так, 15 мая примерно в два часа ночи работники пограничного ведомства наблюдали движение неизвестных вблизи населенного пункта Вилок в сторону госграницы.

Военнослужащие немедленно начали преследование вероятных правонарушителей, на что те отреагировали нецензурной бранью и бросанием камней в правоохранителей. Один камень попал в пограничника, сообщили в Госпогранслужбе.

Для того, чтобы прекратить провокации, пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. По информации пограничной службы, после этого правонарушители скрылись и спрятались в одном из частных домов. Группа реагирования начала слежку за домом и вызвала представителей полиции, которые задержали нападавших.

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