В сети появились фото интерьеров VIP-терминала в аэропорту Борисполь после ремонта.

Фото опубликовал у себя в Facebook фотограф Дмитрий Бирин.

"В VIP-терминале аэропорта Борисполь недавно закончили ремонт, обновили интерьер, мебель и он готов порадовать гостей новым уровнем комфорта", - написал автор фото.

Фото: facebook.com/dmitry.birin.7

Отметим, что стоимость комплекса услуг VIP-зала Борисполя составляет для одного пассажира на прилет или вылет 3 000 грн, для детей от 2 до 12 лет - цена в два раза ниже. Трансферному пассажиру пользование такой услугой обойдется в 4500 грн. Примечательно, что на время финала Лиги Чемпионов УЕФА (25 - 27 мая) все цены для упомянутых категорий пассажиров будут увеличены ровно в два раза.

Ниже приводим фото обновленных интерьеров приватных комнат терминала.

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