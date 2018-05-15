На суд по делу бразильского "ДНРовца" Лусварги не явился адвокат
Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области перенес рассмотрение дела бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне так называемой "ДНР", на 12 июня.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Суд перенесли в связи с неявкой адвоката Валентина Рыбина. Он, в свою очередь, предупредил суд о том, что сегодняшняя дата совпала с другим судебным заседанием, которое требует его присутствия", - отметили в суде.
Как сообщала "Страна", в прошлом судебном заседании 7 мая бразильского боевика Лусварги взяли под стражу на 60 суток.
Ранее мы сообщали, что бывший боевик Лусварги проживал на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря. 4 мая, националисты из организации С14 задержали бразильца в Киеве и привели в СБУ. Впоследствии СБУ сообщила, что гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Он входил в 1-й мотострелковый батальон "Викинг" т.н. "ДНР". Лусварги был задействован, в частности, в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.
К нему следователями СБУ осуществлялось уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 Уголовного кодекса Украины.
25 января 2017 Лусварги был осужден Печерским райсудом г.Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Из-за нарушения территориальной подсудности приговор Печерского райсуда был отменен. Верховный суд в феврале текущего года постановил, что дело Лусварги должен рассматривать Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.
В декабре 2017 Лугсварги было заменено меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.