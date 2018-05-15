Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области перенес рассмотрение дела бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне так называемой "ДНР", на 12 июня.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Суд перенесли в связи с неявкой адвоката Валентина Рыбина. Он, в свою очередь, предупредил суд о том, что сегодняшняя дата совпала с другим судебным заседанием, которое требует его присутствия", - отметили в суде.

Как сообщала "Страна", в прошлом судебном заседании 7 мая бразильского боевика Лусварги взяли под стражу на 60 суток.

Ранее мы сообщали, что бывший боевик Лусварги проживал на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря. 4 мая, националисты из организации С14 задержали бразильца в Киеве и привели в СБУ. Впоследствии СБУ сообщила, что гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Он входил в 1-й мотострелковый батальон "Викинг" т.н. "ДНР". Лусварги был задействован, в частности, в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

К нему следователями СБУ осуществлялось уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 Уголовного кодекса Украины.

25 января 2017 Лусварги был осужден Печерским райсудом г.Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Из-за нарушения территориальной подсудности приговор Печерского райсуда был отменен. Верховный суд в феврале текущего года постановил, что дело Лусварги должен рассматривать Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

В декабре 2017 Лугсварги было заменено меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.