Во вторник, 15 мая, президента Палестины Махмуда Аббаса госпитализирован в Рамалле. Об этом сообщает агентство WAFA.

Отмечается, что глава Палестины отправился в больницу для проведения операции на среднем ухе.

Ожидается, что он покинет больницу через несколько часов.

Напомним, в феврале этого года глава Палестины был также госпитализирован для обследования.

У 82-летнего Аббаса в прошлом наблюдались проблемы с сердцем, годом ранее он перенес операцию.

Как сообщала "Страна", ранее Аббас предупредил Трампа об опасных последствиях переноса посольства США в Иерусалим, который все еще считается спорной территорией. В частности, палестинский лидер говорил об угрозе миру и стабильности в регионе.

Как известно, 14 мая в Иерусалиме торжественно открыли переехавшее из Тель-Авива посольство США.

В этот же день в результате протестов палестинцев, израильская армия расстреляла 59 демонстрантов.