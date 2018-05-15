Нардепы направляют в Конституционный суд представление о признании неконституционным закона, который фактически позволил Юрию Луценко занять должность генпрокурора.

Об этом сообщил внефракционный народный депутат Виктор Чумак на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"45 народных депутатов подписали конституционное представление относительно признания этого закона неконституционным с мотивом нарушения регламента. Все 45 подписей под этим конституционным представлением проверены аппаратом Верховной Рады, заверены печатью и подписями аппарата Верховной Рады. И это конституционное представление на этой неделе будет передано в Конституционный суд ", - сказал Чумак.

Он напомнил, что закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности генеральной прокуратуры был принят 12 мая 2016 года.

Виктор Чумак отметил, что КС признает неконституционными большое количество законов, принятых с грубым нарушением регламента, но данный закон "отличается своим цинизмом".

Народный депутат напомнил, что соответствующий проект закона был внесен в Верховную Раду в 9:00 утра 12 мая, в 9:15 его рассмотрел профильный комитет, в 11:00 за него проголосовали в сессионном зале парламента, в этот же день его подписал спикер парламента, а президент Украины и опубликовали в официальном издании.

"Это тот проект закона, который дал возможность занять должность генерального прокурора Юрию Витальевичу Луценко и изменил все правила назначения на должность генерального прокурора", - сказал Чумак.

Юрий Луценко на момент назначения не имел ни юридического образования, ни опыта работы в прокуратуре. Однако тогда именно "под Луценко" и приняли закон, который отменил эти требования. С того времени кандидату на пост генпрокурора достаточно иметь любое высшее образование, и трехлетний стаж работы в области права.

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