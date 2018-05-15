В Житомирской области в Бердичеве нашли повешенным у себя дома тренера футбольного клуба "Фортуна" Сергея Корнейчука. Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что сообщение о смерти поступило в полицию 14 мая около 9 утра. Выехавшие на место происшествия правоохранители установили, что погибший местный житель, 1975 года рождения, известный спортсмен и тренер Андрушовского футбольного клуба Фортуна Сергей Корнийчук.

Тело погибшего отправлено на экспертизу. Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти нет.

Члены футбольного клуба на странице в соцсети выразили соболезнования в связи со смертью тренера.

Фото: facebook.com

"Черный день в истории ФК "Фортуна". Ушел из жизни наш тренер Сергей Корнийчук, человек, который жил футболом и все делал для нашей команды. Весь коллектив команды и болельщики выражают свое сочувствие семье. Ты будешь всегда в наших сердцах", - говорится в сообщении

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