Подозреваемого в убийстве гражданки Украины в Черногории объявили в розыск.

Об этом сообщает Vijesti.

"Полиция Котора подала в розыск Арсения Становича (1996) по подозрению в совершении три дня назад в поселке Доброта убийства гражданки Украины Анастасии Лашмановой, которая раньше имела с ним отношения", - пишет издание со ссылкой на ряд источников в руководстве полиции.

Следователи обозначили его как подозреваемого только накануне поздно вечером, направив в отделения и департаменты в сфере безопасности сообщение о его розыске на территории страны.

Как отмечается, подозреваемый - сын главы пограничной охраны аэропорта Тиват. Указано, что он бывший игрок в водное поло и гольф.

В Черногории вечером 11 мая нашли мертвой гражданку Украины, которая руководила большим бизнесом.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция вышла на след убийцы украинской бизнес-леди в Черногории.

Также в МИД подтвердили смерть украинской гражданки в Черногории.