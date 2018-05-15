Сотрудники Службы безопасности Украины проводит обыск в квартире корреспондента РИА "Новости Украина" Людмилы Лысенко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее адвоката.

"Она сейчас находится дома, у нее заканчивается обыск", - рассказал адвокат.

По словам адвоката, Лысенко вызовут на допрос в СБУ в пятницу, 18 мая.

Напомним, сегодня, 15 марта утром сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым заявили о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации и проведении следственных действий в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что руководитель украинской редакции РИА "Новости" Кирилл Вышинский был задержан сегодня на улице рядом со своим домом.

Также мы сообщали, что глава комитета Рады по свободе слова назвала "обоснованным" задержание главреда РИА "Новости".