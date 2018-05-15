В Киеве пожарные разыскали 15-летнего подростка, который в начале мая буквально спас жителей пятиэтажного дома на пр. Комарова, 14. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧс Киева в Facebook.

Тогда в службу спасения "101" поступил вызов о пожаре. Приехав на место происшествия, спасатели застали жителей дома на улице, поэтому сразу же приступили к тушению пожара. Огонь возник в одной из квартир на 5-м этаже и быстро перекинулся на крышу дома.

К счастью, в тот день никто не пострадал. Но все могло закончиться хуже, если бы не парень, который, несмотря на сильное задымление в подъезде, самостоятельно пробежал по этажам дома и оповестил жильцов стуком в двери о беде. Он вывел людей на улицу и просто пошел домой. О подвиге парня стало известно уже позже, когда сотрудникам ГосЧС о нем рассказали благодарны жители.

Неизвестным героем оказался 15-летний Андрей Буртовый. В тот день он вместе с одноклассниками возвращался из школы и увидел пожар. Сильный дым валил из последних этажей одного из подъезда 5-этажного дома, поэтому не все жильцы могли его увидеть из окон.

"Прибежав к подъезду, я понял, что большинство жителей не знает о пожаре, поэтому решил их предупредить. Внутри подъезда было много дыма, особенно на 5-м этаже. Закрывая лицо от дыма, я начал стучать в каждую дверь и рассказывать людям про огонь. Страшно тогда не было, думал только как быстрее оповестить людей. Убедившись, что сделал все возможное и жители вышли на улицу, я пошел домой. Благодарности не ожидал. Все здоровы и счастливы - это главное".

Дети часто оказываются способны на поступки, на которые не отважатся взрослые. Трудно сказать, чем могла бы завершиться история, если бы не подвиг 15-летнего Андрея. Это героический поступок. Несмотря на возраст, он проявил мужество и человечность.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

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