Нацбанк не видит потенциальных покупателей для российских банков, против которых в Украине введены санкции.

Об этом заявила заместитель председателя регулятора Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы не видим потенциальных покупателей, которые могли бы приобрести эти банки, так как банки очень велики. Международные финансовые институты, учитывая то, что эти банки, под международными санкциями, не проявляют какой-то заинтересованности", – сказала Рожкова.

Также, по ее словам, пока нет заинтересованных частных инвесторов, которые могли бы не просто приобрести этот банк, а у него инвестировать и развивать.

"Логично, что вывод, который может сделать Национальный банк, свертывания деятельности – единственный цивилизованный путь для этих банков, и сдача банковской лицензии", – резюмировала замглавы НБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что Сбербанк России "вольет" в украинскую дочку 8,3 млрд гривен.

Также в Раду внесли законопроект, позволяющий национализировать имущество российских компаний и банков в Украине.