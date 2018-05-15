Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который прибыл сегодня на Донбасс, встретился в прифронтовой зоне с командующим операции объединенных сил Сергеем Наевым.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Генерал-лейтенант поблагодарил страны-союзники "за поддержку в борьбе с российским агрессором".

Сообщается, что Наев время беседы ознакомит Волкера с военной и гуманитарной составляющими операции.

Стороны также обсудят ситуацию с безопасностью на Донбассе и обменяются мнениями о путях мирного урегулирования конфликта.

Ранее Волкер заявлял, что ситуация в Украине не является результатом внутреннего конфликта в стране, гражданской войной или этническим конфликтом.

Волкер и Наев на Донбассе 15 мая Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в Госдепе США опровергли сообщения о расширении полномочий Курта Волкера.

Также "Страна" писала, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий встретится с Волкером в Киеве в среду, 16 мая.