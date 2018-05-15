"Страна" публикует видео происходящего в редакции РИА Новости Украина, по улице Шота Руставели куда с утра пришла с обыском СБУ.

Как сообщает журналист "Страны" дверь в редакцию закрыта. Внутри продолжаются следственные действия. Через стекло с искажающим эффектом видно, как внутри ходят люди в форме.

Как сказали нам сотрудники издания обыски проходят сразу в двух офисах РИА Новости Украина. На Мота Руставели и на улице Ильинской. В последнем заблокировано 15 человек. "Взломали серверную, сейчас копошатся в личных вещах", - говорят сотрудники сайта.

Видео: youtube.com

Напомним, ранее "Страна" писала, что 15 мая в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Также сотрудники СБУ ворвались в здание редакции РИА Новости Украина.

"Утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь", - пишут РИА Новости.

В СБУ заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации". По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".