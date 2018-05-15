Столичные правоохранители продолжают следственные действия в офисе украинской редакции РИА "Новости", которая расположена в центре Киева. Об этом с места события сообщает корреспондент "Страны".

Информации о том, что происходит в офисе информагентства пока практически нет.

Охранник, точнее, сторож в камуфляже, рассказал, что камер видеонаблюдения в редакции нет. Уборщица добавила, что в начале восьмого обысков ещё не было.

"Я убирала весь этаж, в это время ничего ещё не было, это точно", - уточнила уборщица.

Фото: Страна.ua

Напомним, сегодня, 15 марта утром сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым заявили о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации и проведении следственных действий в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве.

Ранее "Страна" писала о задержании руководителя РИА "Новости-Украина" Кирила Вышинского в Киеве на улице рядом с его домом.