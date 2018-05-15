Во вторник, 15 мая, на синей ветке киевского метро пассажиры наблюдали очередного зацепера, который катался между вагонами подземки.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Все произошло минут 30 назад. Это было очень страшно. Парень на вид лет 17 или 18 ехал между вагонами и абсолютно не держался. Все ради селфи. Парень явно готовился к экстремальной поездке. На станции "Льва Толстого" он надел теплую кофту, рюкзак впереди и подозрительно ходил по платформе, а когда прибыл поезд, смотрел на вагоны. Мне это показалось странным, а на следующей станции он вышел из вагона и заскочил на конструкцию между вагонами. Ехал так от станции "Олимпийская" до "Лыбедской". Пожилые люди были в шоке, и только наблюдали с замиранием сердца за тем, что происходило за стеклом вагона", – рассказала пассажир Анна.

В Киевском метрополитене советуют сообщать о подобном машинисту поезда, через переговорное устройство "Пассажир- машинист", которое есть в каждом вагоне.

Фото: kiev.segodnya.ua

Напомним, что в киевском метро пассажиры запечатлели на видео поездку двух девушек-подростков между вагонами. Из видео можно сделать вывод, что поезд следовал по красной линии метро и на момент съемки прибывал на станцию "Дарница".

Как сообщала "Страна", родителей девочек, которые катались между вагонами метро в Киеве, привлекли к админответственности.