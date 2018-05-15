Бойня на границе Израиля и Сектора Газа, где 14 мая погибли 59 палестинцев, будет обсуждаться на Совете безопасности ООН.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Экстренную встречу созывают по инициативе Кувейта.

Напомним, кровопролитие спровоцировал торжественный переезд американского посольства в Иерусалим.

США возложили ответственность за смертельные столкновения в Секторе Газа на "Хамас".

Тысячи палестинцев, которые тоже считают город своим, собрались на границе на акции протеста. Они жгли шины и бросались камнями и зажигательными смесями. Израильская армия оттесняла протестующих пулями. В результате - погибли десятки человек. Всего в акции протеста участвовали 35 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", США блокируют расследование кровавой бойни в Секторе Газа.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции Рейджеп Эрдоган отозвал послов из США и Израиля.