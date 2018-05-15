В Киеве сегодня у маршрутного такси №189 на ходу отвалились сразу несколько колес.

Об этом сообщает сообщество в Facebook "Киев Оперативный".

Это уже второй инцидент по этому маршруту за последние несколько дней.

Чрезвычайное происшествие произошло во время поворота.

"А кто это у нас тут? Так это вновь 189 маршрутка. Ничего такого - просто во время поворота у автобуса вывалились колеса", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве обстреляли маршрутку.

Также мы писали, что появилось видео, как водитель маршрутки едва не сносит дорожные знаки после рискованного обгона.

Кроме того, пассажиры маршрутки сами поймали карманника в Киеве и передали его полиции.