В Киеве у маршрутки на повороте отвалились колеса. Фото
В Киеве сегодня у маршрутного такси №189 на ходу отвалились сразу несколько колес.
Об этом сообщает сообщество в Facebook "Киев Оперативный".
Это уже второй инцидент по этому маршруту за последние несколько дней.
Чрезвычайное происшествие произошло во время поворота.
"А кто это у нас тут? Так это вновь 189 маршрутка. Ничего такого - просто во время поворота у автобуса вывалились колеса", - сказано в сообщении.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве обстреляли маршрутку.
Также мы писали, что появилось видео, как водитель маршрутки едва не сносит дорожные знаки после рискованного обгона.
Кроме того, пассажиры маршрутки сами поймали карманника в Киеве и передали его полиции.
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