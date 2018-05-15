Обыски и задержание в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве являются жесткими, но адекватными мерами, если у СБУ есть достаточные доказательства их агентурной деятельности.

Об этом заявила журналистам глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт"), пишет "Интерфакс-Украина".

"Нужно увидеть доказательную базу от Службы безопасности Украины. Это достаточно жесткие меры. И раньше за все годы фактически войны российско-украинской мы их не видели. Я думаю, что Служба безопасности имеет достаточно доказательств, если пошли на такие меры, как задержание", - сказала Сюмар.

Она также предположила, что эти следственные действия могут быть связаны с агентурной деятельностью, а не с журналистской. "Доказательства, очевидно, должны быть предъявлены. А в случае наличия таких доказательств, такие меры являются адекватными, учитывая, что мы сегодня находимся в состоянии войны", - сказала глава комитета.

Сегодня силовики задержали в Киеве сотрудника "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который является руководителем "РИА Новости-Украина".

Ранее "Страна" сообщала, что задержанный руководитель РИА Новости Украина был внесен в базу "Миротворца".

Также СБУ ворвалась с обысками в офис "РИА Новости". "Правоохранители установили, что офисы использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия", - сообщила спикер СБ Украины Елена Гитлянская. В частности, обыски проходят в расположенном в центре Киева офисе "РИА Новости-Украина".