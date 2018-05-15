Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект о противодействии санкциям США. Об этом сообщает Медуза.

За документ проголосовали без исключения все 410 депутатов, присутствующих на заседании.

Одновременно с документом, который предполагает введение контрсанкций депутаты Госдумы РФ намерены принять поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России.

Второе чтение законопроектов состоится 17 мая.

В законопроекте нет упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции - запрет импорта продукции. Однако у правительства останется возможность запретить ввоз любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Напомним, 6 апреля 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против 38 россиян из "кремлевского списка". В список, в частности, попали известные бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС ввел санкции против организаторов выборов в Крыму. Санкции были введены против пятерых чиновников, которые занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя. Мероприятия включают запрет на въезд и замораживание активов.

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