В Черниговской области пограничники изъяли у 22-летнего литовца 26 кг наркотиков, которые были найдены в тайнике автомобиля. Иностранец направлялся с наркотическим веществом в Украину из России.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Автомобиль остановили в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

В ГПСУ отмечают, что вещества были найдены в тайнике автомобиля.

Во время осмотра на автомобиль среагировала служебная собака.

С машины сняли элементы корпуса, под которыми и обнаружили тайник. В нем находились 26 свертков с порошкообразным веществом общим весом 26 кг.

По внешним признакам часть вещества похожа на героин, еще часть - на медицинский опий.

По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса.

Обнаруженные вещества изъяты для проведения экспертизы.

Как сообщала "Страна", в СБУ говорят, что наказали за взятки, наркотики и оружие 21 сотрудника.

Также "Страна" писала, что в Украину пытались ввезти тысячи таблеток с наркотиком в детских средствах для гигиены.