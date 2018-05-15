Задержанный руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был внесен в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду с 2014 года.

Об этом сообщает центр "Миротворец" в Twitter.

Фото: twitter.com/peacein4rm

"В 2014 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" "за объективное освещение событий в Крыму", - говорится в сообщении анкеты журналиста в разделе "Чистилище".

Отмечается, что Вышинский родился в феврале 1967 года, 30 сентября 2015 года президент России Владимир Путин удовлетворил его заявление о приобретении российского гражданства.

Напомним, что в Киеве задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Страна" также писала, что сотрудники СБУ ворвались с обысками в офис РИА Новости Украина в Киеве.