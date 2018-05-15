Одинадцать человек просят Шевченковский районный суд Киева отдать им на поруки внефракционного нардепа Надежду Савченко. Об этом во время заседания сообщила государственный адвокат политика Юлия Ткач, пишет издание "Гордон".

"Участники АТО Александр Ярмоленко и Андрей Буевич, помощник депутата Тетяна Проторченко, Соловьева Юлия депутат районной рады, Сапсай Татьяна помощник нардепа, Людмила Нечипоренко волонтер, близкие родственники Савченко Вера и Савченко Мария, народный депутат Мельничук Сергей, помощник депутата Юзик Ирина и Геннадий Пришемчук депутат территориальной громады", – перечислила адвокат желающих взять арестованного нардепа на поруки.

Кроме того, нардеп Мельничук, родственники Савченко и другие в зале суда подтвердили желание взять депутата на поруки.

Напомним, подозреваемая в организации теракта народный депутат Надежда Савченко была лишена неприкосновенности 22 марта. А на следующий день суд арестовал ее до 20 мая без права внесения залога.

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко прокомментировала включение Рубана в списки обмена пленными.

Также мы сообщали, что Савченко в суде заявила о продолжении голодовки.