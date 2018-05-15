"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Троицу. Об этом на своей странице в Twitter сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

Добавилось 13 дополнительных поездов.

"Более 40 тысяч дополнительных мест на Троицу, 27-28 мая. Пассажирам предложено более 70-ти дополнительных рейсов. Всего на Зеленые праздники назначены 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для графиковые", - отмечает он.

Фото: Kravtsov_e/Twitter

Таким образом, согласно графику на сайте "Укрзализныци" добавятся следущие поезда:

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 25, 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46. Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05. Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 и 28 мая. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53. Поезд № 207 Киев - Ужгород 25 и 27 мая будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. В обратном направлении 26 и 28 мая будет отправляться из Ужгорода в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37. Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится 25 и 27 мая из Киева в 15:14 и прибудет в Рахов в 06:56. В обратном направлении 26 и 28 мая отправится из Рахова в 17:44 и прибудет в Киев 9:22. Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 27 мая. Отправление из Киева в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43. Поезд № 292/291 Хмельницкий - Киев будет курсировать в направлении Киева 25 мая и в Хмельницкий 29 мая. Отправление из Хмельницкого в 4:35 и прибытие в Киев в 10:37. В обратном направлении отправление в 15:28 и прибытие в 22:40. Поезд № 164/163 Киев - Харьков осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 6:52 и прибытие в Харьков в 15:03. В обратном направлении отправление в 12:49 и прибытие в 21:00. Поезд № 242 Кременчуг - Киев отправится 25 мая по Киева в 09:15 и прибудет в 19:14. Из Киева отправится 29 мая в 10:34 и прибудет в 19:45. Поезд № 780/779 Винница - Сумы курсировать 25, 26, 27, 28 мая. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. Поезд № 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 27, 29 мая в Днепр и 28, 30 мая - во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепра в 08:15, в обратном направлении отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55. Поезд № 235 Харьков - Ужгород будет курсировать 26 мая по Ужгорода и 28 мая в Харьков. Отправление из Харькова в 10:27 и прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 19:30 следующего дня. Поезд № 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 25, 27 и 29 мая в Днепр и 24, 26, 28 и 30 мая - во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепра в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Дополнительные рейсы графиковых поездов:

Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28 и 30 мая. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:07. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40. Поезд № 747/748 Киев - Тернополь в дополнительный рейс отправится 26 мая в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 27 мая поезд отправится в 4:04 и прибудет в Киев в 10:01. Поезд № 787 Харьков-Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Как сообщала "Страна", в июне начнут курсировать прямые поезда из Харькова и Львова в Бердянск.

Также "Страна" писала, что в "Укрзализныце" хотят уравнять число дневных и ночных скоростных поездов.

