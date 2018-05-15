Порошенко лично откроет фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом
В среду, 16 мая, Петр Порошенко примет участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области.
Об этом говорится в анонсе киевской облгосадминистрации, передает LB.
В анонсе отмечается, что этот инновационный фельдшерско-акушерский пункт со служебным жильем - первое в Украине общественное сооружение, построенное согласно стандарту "Пассивный дом".
Построенные по этому стандарту здания практически не нуждаются в отоплении или электроэнергии благодаря применению пассивных методов энергосбережения.
Мероприятие состоится при участии главы Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, народных депутатов Ярослава Москаленко и Сергея Березенко.
Ранее мы писали, что Порошенко обиделся на украинцев, которые критикуют, как он перерезает ленточки. В соцсетях пользователи возмутились, что глава государства регулярно помпезно открывает мелкие объекты вроде новых мостов и больниц или даже просто после реконструкции, но не занимаются более крупными. В ответ Порошенко назвал всех недовольных - "зрадофилами".
Напомним, что ранее Порошенко на открытии детского сада под лай собак и звук капели рассказал о безвизе и Катаре.
Как сообщала "Страна", на встречу с Порошенко во Львове не пустили мэра Садового и журналистов.