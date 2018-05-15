Арестованный народный депутат Надежда Савченко намерена воспользоваться своим статусом и попросить охрану для членов своей семьи из-за угроз, которые они получают. Об этом Савченко заявила сегодня в суде.

"Страна" ведет онлайн-хронику процесса.

"Я, как народный депутат, буду вынуждена писать заявление на предоставление моей семье охраны из-за угроз в их адрес", - сказала Савченко.

Напомним, нардепа Надежду Савченко подозревают в организации теракта. В частности, генпрокурор Юрий Луценко заявил о неопровержимых доказательствах того, что Савченко планировала организовать взрыв в парламенте. Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал народному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что Надежда Савченко призвала Луценко не трогать ее близких и родных.

Также мы сообщали, что Савченко предоставили бесплатного адвоката.