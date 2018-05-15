В Галицком районе Прикарпатья жители села Ланы заявили о гибели 200 семей пчел. Пасечники утверждают, что насекомые погибли от химикатов, которыми местное предприятие обработало свои поля, сообщает "Галич".

Пасечники направили свое обращение о массовой гибели пчел в райсовет.

По словам начальника управления АПК Галицкой РГА Владимира Бакалярчика, создана комиссия для выяснения причины массовой гибели пчел.

"В районе создана комиссия, она выехала на место, где гибнут пчелы, отобрала пробы пчел и направила их в лабораторию", - отметил Бакалярчик в комментарии "Укринформу".

По его словам, предприятие, которое обвиняют в гибели пчел крестьяне, не имеет на территории Делиивского и Ланивского сельсоветов посевов рапса или других культур, которые могут опылять пчелы. А собственные поля, на которых пока ничего не взошло, предприятие обработало гербицидами.

Как сообщала "Страна", украинских пчел обещали отправить за границу, чтобы спасти канадских собратьев от полного исчезновения.

Напомним также, что в Украине не хватает агрономов и пчеловодов. В Кабмине назвали востребованные профессии.