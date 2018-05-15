Российскому стендап-комику Даниилу Поперечному запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

СБУ не впустила его в страну и запретила въезд сроком на три года. Даниил Поперечный должен был выступить с концертом в Киеве 18 мая.

"Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на 3 года", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБ Украины во вторник утром.

Фото: google.com.ua

Гражданское движение "Відсіч" сообщает, что СБУ закрыла въезд артисту по обращению активистов.

Причиной стала антиукраинская позиция артиста, которого ранее уличили в поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма.

Фото: facebook.com/vidsich

Напомним, что в Украину не пустили экс-солистку "Ночных снайперов", которая прилетела в "Жуляны".

Как сообщала "Страна", СБУ выслала из Украины журналистов российских каналов, которые готовили сюжеты о Дне победы.