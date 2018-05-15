США заблокировали независимое расследование столкновений на границе Израиля и Сектора Газа 14 мая, в результате которых были убиты десятки палестинцев. А президент Турции отозвал послов из США и Израиля для проведения консультаций.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации СМИ, в проекте заявления, предложенном Кувейтом, говорилось, что "Совет Безопасности выражает возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов, призывает к проведению независимого и прозрачного расследования и обращается с призывом ко всем сторонам проявлять сдержанность".

В документе был призыв ко всем государствам соблюдать давнюю резолюцию Совбеза ООН о недопустимости переноса посольств в спорный Иерусалим.

Десятки тысяч палестинцев собрались в знак протеста на границе с Израилем, некоторые из них попытались прорваться на израильскую территорию и забрасывали израильских солдат бутылками с зажигательной смесью. Израиль в ответ открыл огонь по демонстрантам.

По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, погибли 59 палестинцев, еще более 2770 были ранены. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "насилие израильской армии против демонстрантов" и выразил сожаление по поводу "большого числа палестинских гражданских жертв в Секторе Газа".

Как сообщала "Страна", Израиль обвинил в случившемся палестинское радикальное движение ХАМАС. "Каждый пострадавший на границе - жертва военных преступлений ХАМАС", - заявил постпред Израиля в ООН Данни Данон. США также возложили всю ответственность за кровопролитие на движение ХАМАС, правящее в Cекторе Газа с 2007 года.

15 мая Совет Безопасности ООН вновь обсудит создавшуюся ситуацию и, в частности, заслушает спецпредставителя ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова.

В Газе начался трехдневный траур по погибшим.