Сезон свежих овощей и фруктов увеличивает риск заражения гельминтами. Об этом в соцсети напомнила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

При этом она предостерегла украинцев от следования непродтвержденным доказательной медициной советам и опубликовала рекомендации, которые, по мнению традиционной медицины, действительно помогут избежать заражения глистами.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которого они паразитируют. Также заразиться можно, если выпить загрязненную воду, съесть вместе с продуктами частицы грязи или почвы, зараженные яйцами гельминтов и в целом из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены.

Если такое произойдет, то основными симптомами будет не скрежетание зубами (потому что это миф), а боль в животе, диарея, тошнота, вздутие живота, постоянная усталость, проблемы со сном, снижение или усиление аппетита или немотивированная потеря веса. Реже могут развиваться такие симптомы, как повышение температуры тела и сухой кашель. У некоторых людей гельминты могут паразитировать в организме в течение нескольких лет без проявления каких-либо симптомов", - пишет глава Минздрава и добавляет, что если наблюдаются перечисленные симптомы, то не нужно спешить в аптеку за антигельминтными средствами.

"Как правило, это достаточно серьезные средства, которые нельзя применять без назначения врача. По рекомендациям ВОЗ их рекомендуют для профилактики только в тех странах, где есть высокий риск заражения. Украина к ним не относится, поэтому прием препаратов рекомендуется проводить только после того, как анализы подтвердят наличие гельминтов.

Основным же правилом профилактики гельминтов является регулярное мытье рук теплой водой с мылом, обязательно после туалета, контакта с животными, а также перед приготовлением и едой. Также очень важно соблюдать правила безопасности питания, например, не употреблять сырой рыбы и мяса, хранить их отдельно от готовых продуктов и при соответствующих температурных условиях, тщательно мыть овощи и фрукты.

В случае выявления гельминтов нужно следовать рекомендациям врача, которые он предоставит на основе ваших симптомов и результатов анализов. И не забывать об основных правилах гигиены", - написала в соцсети Ульяна Супрун.

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