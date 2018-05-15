Сегодня, 15 мая, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации и проводит следственные действия в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве.

Об этом сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Как отмечает Гитлянская, правоохранители установили, что медиа-структуры использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

"Сейчас проходят следственные действия", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/giolena11

Как сообщает "РИА Новости", обыски проходят в офисе "РИА Новости-Украина" в центре Киева.

"Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководителя РИА "Новости-Украина" Кирила Вышинского задержали в Киеве на улице рядом с его домом.

А секретарь СНБО Турчинов попросил СБУ внести в санкционный список СМИ, транслировавшие парад в "ДНР".